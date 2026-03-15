女優の生駒里奈が15日、東京・日本青年館ホールで行われたミュージカル“『どろんぱ』supported by にしたんクリニック”の囲み取材及び公開ゲネプロに、主演の小池徹平らとともに出席した。 本作は、ワタナベエンターテインメントと劇作家の末満健一がタッグを組んだ「MOJO プロジェクト」の第2弾となるオリジナルミュージカル。孤独を埋め合うように出会った妖怪と人間の関わりを軸に、親子の愛と絆が描かログインして続きを読む