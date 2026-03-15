オリゴ糖の効果とは？メディカルドック監修医がオリゴ糖の効果・一日の摂取量・種類などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「オリゴ糖の効果」はご存知ですか？過剰摂取すると現れる症状も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：丸山 聡子（管理栄養士） 短大卒業後、栄養士資格を取得し、都市ガス会社で事務職を経験。その後、特別養護老人ホームで1