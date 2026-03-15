フィギュアスケーターの安藤美姫が、3月15日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。かつて世界中から注目を浴びた18歳の頃に経験した凄絶なバッシングと、メディアに対する複雑な心境を赤裸々に告白した。【映像】「かわいい！」12歳長女＆安藤美姫が14歳だった頃の写真安藤は14歳で女子史上初の4回転ジャンプを成功させ、一躍時の人となった当時を回想。しかし、大きな期待を背負って挑んだ2006年のトリノオリンピックで15位に