モデルの近藤千尋が、夫の太田博久（ジャングルポケット）との徹底した「完全折半」スタイルを明かし、スタジオに驚きをもたらした。【映像】近藤が衝撃を受けた夫・太田のカード明細3月15日に放送されたABEMA『秘密のママ園2』の「ママ園サミット」にて、夫婦の財布事情が議題に。結婚11年目で3児の母である近藤は、「うちは完全に別です」と即答。驚くべきはその徹底ぶりで、「同棲を始めた頃から、家賃も全部折半。車、学費