9歳年上のロケバス運転手との電撃婚が話題を呼んだ俳優の新川優愛が夫婦の財布事情を告白。夫は“お小遣い制”であることを明かした。【映像】新川優愛の家計の管理方法ABEMAにて配信中の『秘密のママ園』は、建前抜きで本音を語る、ママによるママのための情報バラエティ。番組のMCは自身も母親として子育てをする滝沢眞規子・近藤千尋・峯岸みなみの3人。それぞれ異なるバックグラウンドを持つ3人が、リアルなママの視点から