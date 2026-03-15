世界ラリー選手権（WRC）第3戦、サファリ・ラリー・ケニア第3日で疾走するトヨタの勝田貴元＝14日（ゲッティ＝共同）自動車の世界ラリー選手権（WRC）第3戦、サファリ・ラリー・ケニア最終日は15日、ケニアで行われ、32歳の勝田貴元（トヨタ）が初優勝した。日本人ドライバーの優勝は、1992年の篠塚建次郎以来34年ぶり。競技は4日間の合計タイムで争われる。首位争いをしていたトヨタのチームメートがトラブルで脱落する中、勝