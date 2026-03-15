整形総額2000万円を超え、その美貌から「奇跡の49歳」と称される美容家・まあちゃんさんが、全身のあらゆる手術の中で「最も満足度が高かった」意外な部位を明かし、スタジオに衝撃が走った。【映像】「整形総額2000万円」“奇跡の49歳”のビキニ姿3月15日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演したまあちゃんさんは、24歳で整形を始めて以来、鼻や目の整形、さらには500万円をかけた頭皮のエイジングケアなど、多岐にわたるリス