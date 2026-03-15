西武園競輪場の「ブルーウイングナイトレース」は11Rでガールズ決勝が行われ、今年18連勝中の児玉碧衣（30＝福岡）と、昨年10月から30連勝中の太田りゆ（31＝埼玉）が激突。児玉が完全Vを決め、太田の連勝を止めた。ホーム6番手からカマした児玉は最後まで脚色衰えず2車身差で逃げ切り。太田はワンテンポ遅れ、最後に懸命に追い上げたが柳原真緒をかわして2着に上がるのが精いっぱいだった。「打鐘過ぎでペースが緩んで、柳