テレビ朝日系「アメトーーク！」が１２日に放送された。この日は「レギュラー番組なし芸人」。テレビではよく見るのにレギュラー番組を持たない芸人たちが集結した。品川庄司・品川祐は「僕は全盛期はレギュラーが１２本。で、２０１２年に０本になりまして。で、６年後の１８年にレギュラーがまた１個できたんですよ。で、こっから増えていくー！ってなって、２５年にまた０本になった」と話した。つづけて、品川は「１２