１５日午後１１時１０分頃、熊本県天草・芦北地方を震源とする地震があり、同県水俣市で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約１０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは４・０と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度４熊本県水俣市▽震度３熊本県芦北町、津奈木町、球磨村