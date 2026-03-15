タレントの峯岸みなみが、産後わずか3カ月で仕事復帰した当時の、壮絶な葛藤と「情緒崩壊」の裏側を明かした。【映像】収録中に号泣する峯岸みなみ＆1歳長女3月15日放送のABEMA『秘密のママ園2』の「秘密の匿名アフタヌーンティー」のコーナーにて、産後早期の復職に悩むワーママからの相談が寄せられた。自身も産後3カ月で現場復帰した峯岸は、「体型維持の心配や、仕事のスイッチが抜けちゃうのが怖くて、妊娠中から復帰時期