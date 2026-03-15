日常生活の中で何気なく使っている言葉の「響き」に注目して、ちょっとした脳のトレーニングを楽しんでみませんか？今回は、世界中で愛されている人気キャラクターの名前など、分かりやすい問題かもしれません。4つの空欄に共通する2文字を当ててみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□ゅう□□くぴ□□ゅう□□ゅーしゃヒント：物事が激しく動いている最中や、