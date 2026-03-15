ＤｅＮＡは１５日、藤浪晋太郎投手（３１）が１６日から２軍に合流すると発表した。藤浪は開幕ローテ入りを目指していたが、ここまでオープン戦３試合、計８回２／３を投げて１勝１敗、防御率４・１５、四死球も７と制球に課題を残していた。４回途中４失点だった１１日の広島戦（横浜）に登板後に相川監督は「まだ本来の球ではない」と話していたが、今後はファームで復調を期すことになった。また、浜将乃介外野手（２５）