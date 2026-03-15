◇ノルディックスキー複合Ｗ杯（１５日、ノルウェー・オスロ）男子の個人最終戦が行われ、五輪６大会連続出場の第一人者、渡部暁斗（北野建設）が、３８位で現役生活にピリオドを打った。日本チームがこの日のために用意してくれたスペシャルなスーツに身をまとい、日本から駆けつけた家族が見守るなか、前半飛躍（ヒルサイズ＝ＨＳ１３４メートル）で２１位につけた。トップと１分５０秒差でスタートした後半距離（１０キロ