ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場した侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が１５日、マイアミ国際空港に到着した。侍ジャパンは１４日（日本時間１５日）に準々決勝でベネズエラと対戦。一発攻勢に沈み、逆転負けを喫し、敗退が決まっていた。激闘から約１０時間後に、井端監督ら首脳陣や巨人の大勢などのＮＰＢでプレーする面々が空港へ。侍ジャパンのタオルを持った日本人のファンも訪れていた。この後、