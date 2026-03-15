気象庁によると、１５日午後１１時１０分ごろ、地震があった。震源地は熊本県天草・芦北地方。震源の深さは１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは４．０と推定。この地震による津波の心配なし。震度４を観測したのは、水俣市。震度３を観測したのは、芦北町、津奈木町、球磨村。