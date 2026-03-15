【テーゼロ＝荒井秀一】ミラノ・コルティナパラリンピックは最終日の１５日距離スキー男子２０キロフリー（立位）が行われ、川除大輝（日立ソリューションズ）は４４秒１１秒１で６位だった。新田佳浩（同）は２０位、佐藤圭一（ジェイテクト）は２１位、岩本啓吾（土屋ホーム）は２４位だった。４５歳の新田佳浩（日立ソリューションズ）は今大会最後のレースを２０位で終え、「苦手なスケーティング（フリー）の中、最後まで