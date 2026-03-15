ＷＢＣ準々決勝でベネズエラに敗れ、史上初めて４強入りを逃した日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）が１５日、帰国を前に報道陣から進退について問われ「結果がすべてなので」と語り、今大会限りで退任する意向を示した。ベネズエラ戦後は「短期で作るチーム作りは難しいと感じた。来た選手が雰囲気を作ってくれてチーム作りはやりやすかったと感じましたし、今大会、呼んだ選手には今までありがとうございましたと