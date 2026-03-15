毎週日曜夜10時からは、「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。【動画】アンガ田中 祝50歳「元祖チャリ走」で高級自転車ゲット！？日向坂46正源司＆山下と「桃鉄」をプレイ！3月15日（日）は、ゲストに矢作兼（おぎやはぎ）、 野田クリスタル（マヂカルラブリー）、正源司陽子、山下葉留花（ともに日向坂46）を迎え、先週に引き続き「桃太郎電