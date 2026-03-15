15日午後11時10分ごろ、熊本県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は熊本県天草・芦北地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度4を観測したのは、熊本県の水俣市です。【各地の震度詳細】■震度4□熊本県水俣市■震度3□熊本県芦北町津奈木町球磨村■震