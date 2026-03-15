■ミラノ・コルティナパラリンピックアルペンスキー男子回転（日本時間15日、トファーネ・アルペンセンター）パラアルペンスキーの男子回転が行われ、座位の鈴木猛史（37、カヤバ）が銅メダルを獲得、最終種目で悲願の表彰台入りを果たした。鈴木は2014年ソチ大会の回転金、滑降銅以来3大会ぶりのメダルを手にした。森井大輝（45、トヨタ自動車）は4位入賞を果たした。座位の選手は、チェアスキーと呼ばれる専用の椅子に、1本の