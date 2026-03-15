ボートレース下関の「ＭＮＢＲ下関１１ｔｈ日本財団会長杯」は１５日、２日間の予選が終了した。金子萌（３５＝静岡）は初日３着２本で迎えた予選ラストの２日目４Ｒは１号艇。インからコンマ０９のトップスタートを決めると、余裕を持って先マイ。バック一気に進出して勝負を決めた。「出足は普通より少しいいかな。伸びは普通くらい。初日から体感や回り足は良かったので大きく変えてはいない」と足は納得の域に入っている