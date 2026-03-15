ボートレース桐生の「ルーキーシリーズ第６戦みどり市議会議長杯」が１６日に開幕する。小林孝彰（２６＝福井）が前検のエンジン抽選で引き当てた４４号機は、優出０回、２連率３３％の中堅機。特訓後は「回っていなくて起こしがすごい重たかったです。直線は普通はあると思います」と、前検としてはまずまずの手応えをつかんだ。２０２６年後期に適用される２０２５年１１月からの勝率は５・１３。３期連続でのＡ２級キー