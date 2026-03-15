ボートレース蒲郡の「蒲郡商工会議所会頭杯争奪ガマゴリうどんグランプリ」は１５日、予選最終日となる４日目が行われた。平見真彦（３７＝愛知）は得点率５・４０、２２位タイのボーダー下で迎えた予選最終日１Ｒ、２コースから差し切って勝利。勝負駆けに成功し、得点率６・１７、１４位まで押し上げて予選突破を決めた。相棒３６号機は「直線は普通で、出足の一瞬の握り込みなんかはいいと思う。ターンしてからのつなが