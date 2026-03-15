お笑いコンビのオール阪神・巨人が１５日、大阪・なんばグランド花月で結成５０周年記念公演「来て！見て！笑て！」の大阪公演を開催した。昨年７月に宮崎からスタートし、全国５か所を巡った芸歴５０周年の千秋楽を華々しく飾った。２人が客席から「どうもー」と登場すると、歓声とともに大きな拍手。オール阪神が「ようこそいらっしゃいました」とあいさつし、落語の披露を告知。オール巨人が「僕の方がうまいんですけどね」