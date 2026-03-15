【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.113】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。 お菓子作りの「卵白が余る」悩みを解決 ホワイトデーの贈り物などでお菓子を作るとき、卵黄だけを使って卵白が余ってしまうことがありますよね。たくさんの卵白をどう使ったらいいのか、思い浮