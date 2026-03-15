声優の花澤香菜さんが14日、アニメ『ただいま、おじゃまされます！』の先行上映会に、石川界人さん、石谷春貴さんとシンガーソングライターの『ユイカ』さんとともに登壇。花澤さんの力強い声でのコール&レスポンスに登壇者たちが驚きました。花澤さんらが出演する『ただいま、おじゃまされます！』はマンガ配信サービスで連載中のオリジナルコミック。一人暮らしの隠れオタク女子・仲間凛子（花澤さん）、左隣に住む爽やかな