レアル・ソシエダを率いるペッレグリーノ・マタラッツォ監督が、日本代表MF久保建英のコンディションについて言及し、4月初旬の復帰に期待を示した。14日、スペインメディア『エル・デスマルケ』が同指揮官のコメントを伝えている。レアル・ソシエダに加入して4シーズン目を迎えた久保は、今季もクラブの中心選手として、ここまで公式戦20試合出場2ゴール3アシストを記録。特にマタラッツォ監督は就任以降は、攻撃の核として存