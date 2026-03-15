北京市海淀区にある薬局で医薬品スマート販売ロボット「GalbotG1」が医薬品をスマート受け取りロッカーに補充していた。中国新聞網が伝えた。このロボットには設計初期段階において医薬品、医療機器、包装済み食品など全カテゴリーの小売ニーズに対応する技術が搭載されており、在庫の棚卸し、スマート補充、正確なピッキング、規格に沿った梱包など全プロセスの自動操作を効率的に進めることが可能で、小売シーンにおける動的な運