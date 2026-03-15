【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック最終日の15日、アルペンスキー男子回転座位で鈴木猛史（カヤバ）が銅メダルを獲得した。2014年ソチ大会以来、3大会ぶりの表彰台。（記録は速報）