松戸競輪場のF2「第11回東京電設工業杯」が16日、開幕する。15日は前検が行われた。ガールズには又多風緑（ふつか、23＝石川）が参戦する。春らしいスタイリッシュな装いで松戸入りした。「松戸はよく走っている。先日（1月）もトークショーをさせてもらった。G1の前にここを走れるのは良かった」ちなみに直近で松戸を走ったのは昨年12月。なかなか頻繁に松戸を訪れていると言ってよさそう。4月のオールガールズクラシック