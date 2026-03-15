Image: Shutterstock AI活用の広がりと比例して問題が大きくなっている“環境・資源”の話。AI台頭によるデータセンターの莫大な水消費量は、環境や人々の暮らしにおいて大きな不安材料となっています。カリフォルニア大学リバーサイド校の電気工学准教授であるShaolei Ren氏の新たな研究では、2030年までにデータセンターに追加で必要となる水容量が、「ニューヨーク市の1日の水供給量と同