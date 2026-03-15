WBCベスト8で敗退ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ベネズエラとの準々決勝に5-8で逆転負けした。6大会目にして初めて4強入りを逃した。一夜明け、NPB組の選手たちは空港へ向かうバスに乗り込んだ。午後9時過ぎに始まった前日の試合。大谷翔平、森下翔太の本塁打で5-2とリードを奪ったものの、4番手の伊藤大海が逆転3ランを浴びた。ベネズエラの強力打線