元SKE48で歌手・タレントの江籠（えご）裕奈(25)が、3月9日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】ゆるふわニットから透ける肌にドキッ 自身のSNSに画像を掲載し「週刊プレイボーイさん発売中です！」と直球で報告。3月23日にデジタル写真集「Noble Style」が発売されることも伝えた。 インスタグラムには、背中がガバッと開いた、切れ込みの深い黒のワンピースで体育座りするシ