SlackやTeamsなどのチャットツールは便利ですが、無料プランには機能制限があり、人数が増えるほどコストが膨らむため、長期的な運用において問題となることがあります。そのような問題を解決すべく、無料のオープンソースでセルフホストを用意すれば簡単にグループチャットが構築できる「Campfire」が公開されています。basecamp/once-campfire: Super simple group chat, without a subscriptionhttps://github.com/basecamp/onc