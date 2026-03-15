大相撲の元大関・若嶋津の日高六男さんが１５日、肺炎のため千葉県内の病院で死去した。６９歳だった。現役時代は「南海の黒ヒョウ」の愛称で親しまれ、優勝２度。引退後は年寄「松ケ根」を襲名して松ケ根部屋を設立し、元小結・松鳳山ら４人の幕内力士を育てた。元小結・松鳳山の松谷裕也さんがスポーツ報知の取材に応じ、師匠への思いを語った。松谷さんはこの日夕方、日高さんの妻・みづえさんから連絡を受け、訃報（ふほう