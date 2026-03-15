欧州サッカー連盟（UEFA）は15日、カタールのドーハで27日に予定されていた欧州選手権王者スペインと南米選手権王者アルゼンチンによる公式戦フィナリッシマを中止すると発表した。米国とイスラエルによるイラン攻撃で中東情勢が緊迫する中、代替地の選定などで協議を進めていたが、合意できなかったという。開催地をスペインのマドリードとして両チームのサポーターの割合を同数にする案やホーム＆アウェーの2試合制にする案