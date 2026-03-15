ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは最終日の１５日、アルペンスキー男子回転（座位）が行われ、鈴木猛史（３７）（カヤバ）が３位となり、１２年ぶり通算４個目のメダルとなる「銅」を獲得した。アルペン男子の日本勢は２００６年トリノ大会以降、６大会連続でメダルを確保した。（デジタル編集部）２回滑って合計タイムで競う技術系の回転。鈴木は１回目に４７秒６５で３位につけると、２回目は攻めの滑りで、全体トップ