漫才コンビ、オール阪神・巨人が15日、大阪市のなんばグランド花月（NGK）で、結成50周年記念公演「来て！見て！笑て！」大阪公演千秋楽を迎えた。1975年4月にコンビ結成。昨年7月の宮崎を皮切りに開催してきた記念公演を、本拠地のNGKで締めくくった。前説はお笑いコンビ、きょうもかもがわが務め、阪神の息子〓田隆平が「頭が高い。上方漫才大賞を4回取っている」「紫綬褒章の息子で〜す」などと父の威光にすがって盛り上げた。