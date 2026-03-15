役職停止処分とされたのは外間雅広県議会議長など8人の県議です。 県知事選では自民党県連が平田研氏の推薦を決めた一方、党本部が「自主投票」としたため、8人は当時現職だった大石賢吾氏を支援しました。 県連執行部は「規律を乱した」と指摘し、15日の党紀委員会と常任総務会で処分を決定。 党県連の中島浩介幹事長は「（処分を機に）一丸となって行動する組織にしたい」と話しました。 ◆処分の内容は以下の通り 【役職停