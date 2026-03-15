◇ノルディックスキー複合Ｗ杯（１５日、ノルウェー・オスロ）個人最終戦が行われ、五輪６大会連続出場の第一人者で今季限りで現役引退を表明している渡部暁斗（北野建設）は、３８位で現役生活を終えた。日本から駆けつけた家族が見守るなか、前半飛躍（ヒルサイズ＝ＨＳ１３４メートル）で１２１・５メートルを飛び２１位につけたが、トップと１分５０秒差でスタートした後半距離（１０キロ）で順位を落とした。山本涼太