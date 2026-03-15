大相撲の元大関・若嶋津の日高六男さんが１５日、肺炎のため死去した。６９歳だった。現役時代は精かんな顔立ちから「南海の黒ヒョウ」と呼ばれ、１８８センチ、１２５キロからの強烈な投げで人気を博した。優勝２度を記録し、引退後は日本相撲協会理事を務めた。１９８５年９月には当時、同じ鹿児島出身の歌手、高田みづえさんと結婚し、話題を集めた。２０２１年１２月に、若嶋津さんが師匠だった当時の二所ノ関部屋を継承し