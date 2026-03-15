オール阪神・巨人は15日、大阪ミナミのなんばグランド花月（NGK）で結成50周年記念公演「来て！見て！笑て！」大阪公演千秋楽を開催。サプライズゲストに明石家さんま（70）が登場し、爆笑トークを繰り広げた。オール巨人（74）は「同世代の方に力を与えられたら」と今後について語り、オール阪神（69）は「50年、アッという間でした。しんどい時もあったけど、イヤにはならなかった。高校を卒業して一番最初が一番の仕事でし