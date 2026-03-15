◇大相撲春場所８日目（１５日、エディオンアリーナ大阪）幕内・大栄翔（追手風）が６個目の金星を獲得し、４勝４敗の五分に戻した。横綱・豊昇龍（立浪）の張り差しを突いて阻んだ。さらに攻められたが土俵際でいなして、はたき込んだ。「流れがよかった。最後は精いっぱいでした」と息を吐いた。金星は「横綱に勝てるのは自信になる」とうなずいた。今場所は初日から３連敗も、その後３連勝。７日目こそ敗れたが、調子は上が