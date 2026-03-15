お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める15日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、世界の観光地の治安について言及する場面があった。リスナーから「一度イタリアに行ったことがあります。汽車から降りる際に、気さくなおじさんがキャリーケースを降ろすのを手伝ってくれました。しかし、そのおじさんは私のキャリーケースを離してくれず、何なら奪おうとしてきました