DeNAは15日、17日からのオープン戦（対日本ハム）とファーム公式戦（対西武）への参加選手を発表した。【オープン戦参加選手】古市尊、西巻賢二、度会隆輝（17、18日の2連戦に参加）【ファーム公式戦参加選手】坂本裕哉、中川虎大、馬場皐輔、松尾汐恩、田内真翔（17日の試合に参加）また、選手の入れ替えも併せて発表され、16日から神里和毅が1軍、藤浪晋太郎、浜将乃介が2軍に合流する。開幕ローテーション入りを目指す藤浪