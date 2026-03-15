中国自然資源部の関志鴎（グワン・ジーオウ）部長は12日に行われた第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の第2回「部長通路」集中取材イベントで、「第15次五カ年計画（2026〜30年）期間には、海洋経済の質の高い発展の推進を加速する。クルーズ船の旅や海釣りを文化観光の新たなトレンドにしたい」と述べた。関部長の説明によると、2025年に中国の海洋総生産は11兆元（約254兆円）を突破し、国内総生産（GDP）に占める割合は