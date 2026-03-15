TBSの近藤夏子アナウンサー（29）が15日、自身のインスタグラムを更新し、友人の結婚式に参列した“おめかし姿”を公開した。昨年12月に第1子出産を発表。「産後初めて綺麗なお洋服を着て、ヒールを履いて、マスカラを付けて、アクセサリーも引っ張り出して友人の結婚式へ」とドレッシーなノースリーブの黒ワンピース姿のショットを投稿。「おめかしなんて何ヶ月ぶりかしら。そしてワンピースが入る心配でしたがストレッチが効