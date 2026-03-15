柔道全日本選手権（4月26日、日本武道館）の予選を兼ねた東京都選手権が15日、東京武道館で行われた。男子は118人が参加して体重無差別で争われ、2021年世界選手権100キロ超級優勝の実績を持つ影浦心（30＝日本中央競馬会）が優勝。上位9人が全日本選手権の出場権を獲得した。今大会は全日本選手権と同じルールのため、5分（決勝のみ8分）の試合時間内に決着がつかない場合は旗判定で勝敗を決定。また、組んだ状態からの足取りも