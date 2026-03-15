美作市長選で萩原誠司氏が５回目の当選 任期満了に伴う美作市長選挙が15日に行われ、無所属で現職の萩原誠司さん（69）が、5回目の当選を果たしました。 開票結果は、萩原誠司さん（無・現）7249票安東章治さん（無・新）4566票 投票率は、57.65%(前回比 －3.99）でした。